Попытка Владимира Зеленского отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке действиями ВС РФ и средств ПВО сорвана, заявили в Минобороны России.

Ведомство сообщило, что в ночь на 4 июля Украина предприняла попытку нанести комбинированный удар по территории России с применением крылатых ракет «Фламинго», реактивных снарядов HIMARS и беспилотных летательных аппаратов.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили более 500 воздушных целей, в том числе 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», девять реактивных снарядов HIMARS над Белгородской областью и 494 беспилотных летательных аппарата.

«Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением главного командования ВКС России», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что за июнь над российскими регионами было уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, которые производят и помогают запускать специалисты военных ведомств большинства европейских стран, включая Великобританию. Кроме того, отмечается, что «попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам России не останется без соответствующих ответных действий ВС РФ».

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Константиновка стала ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе - Краматорско-Славянской агломерации.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.