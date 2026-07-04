МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ: попытка Зеленского отвлечь внимание от Константиновки и удара по Киеву 2 июля сорвана

Киевский режим пытался нанести комбинированный удар по территории России с применением ракет «Фламинго», снарядов РСЗО HIMARS и беспилотников.
04-07-2026 16:01
© Фото: Pierre Teyssot, Keystone Press Agency, Global Look Press

Попытка Владимира Зеленского отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке действиями ВС РФ и средств ПВО сорвана, заявили в Минобороны России. 

Ведомство сообщило, что в ночь на 4 июля Украина предприняла попытку нанести комбинированный удар по территории России с применением крылатых ракет «Фламинго», реактивных снарядов HIMARS и беспилотных летательных аппаратов.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили более 500 воздушных целей, в том числе 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», девять реактивных снарядов HIMARS над Белгородской областью и 494 беспилотных летательных аппарата.

«Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением главного командования ВКС России», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что за июнь над российскими регионами было уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, которые производят и помогают запускать специалисты военных ведомств большинства европейских стран, включая Великобританию. Кроме того, отмечается, что «попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам России не останется без соответствующих ответных действий ВС РФ».

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Константиновка стала ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе - Краматорско-Славянской агломерации.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

#армия #пво #HIMARS #фламинго #константиновка #удар по киеву
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 