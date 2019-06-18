Шойгу: российская армия в ближайшее время получит лазерное и гиперзвуковое оружие

Российские вооруженные силы в ближайшее время получат гиперзвуковое и лазерное оружие. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на научно-практической конференции с руководящим составом вооруженных сил РФ.

«С 2013 года оснащенность российской армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64%. В ближайшей перспективе армия и флот получит совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии», - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что первые образцы такого оружия уже поставлены на боевое дежурство.

Министр также заявил, что выработка теории ведения современных войн является для военного ведомства основной задачей.

Ранее о том, что лазерное оружие определит боевой потенциал России в XXI веке заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике.