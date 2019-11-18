Россия получила первые заявки на экспортный Су-34

Иностранные заказчики интересуются и хотят приобрести истребители-бомбардировщики Су-34. Об этом сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев на авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019. Экспозиция проходит с 17 по 21 ноября в Дубае.

Он отметил, что заявки на экспортную модификацию российского самолета уже есть.

«Несколько партнеров даже летали на этих самолетах. Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу», - приводит его слова ТАСС.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики. По сравнению с Су-27 была увеличена полезная нагрузка и запас топлива.

На выставке в Дубае также представят истребитель пятого поколения Су-57Э, покажут самолеты Су-35, МиГ-35, Су-32 и Як-130, вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ка-29, Ми-28НЭ, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-26 и Ми-38, «Ансат».