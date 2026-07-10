Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с командиром танка с позывным Стекло, который действует на Запорожском направлении. Он рассказал, как удалось остановить вражескую колонну.

«Отработали, колонна встала. Суета. Начали разбегаться беглыми стали работать не дали закрепиться. Цель у них была - рокировка. Поменять людей», - заявил Стекло.

Воздействие оказывается не только на логистику неприятеля. Так, воздушная разведка выявила попытку врага просочиться на позиции российских военных. Моментально, осколочно-фугасными снарядами танкисты группировки войск «Восток» пресекли поползновения противника.

«Противник заходит малыми группами человека по три. Снаряды тратим, одним напугали, два-три в цель», - рассказал наводчик-оператор танка с позывным Мурман.

Танкисты-приморцы 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады работают с закрытой огневой позиции, дальность до 12 километров. Совсем скоро они будут перекатываться вперед и поддерживать наши штурмовые подразделения.

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» методично выбивают ретрансляторы вражеских дроноводов. Артиллеристы уничтожают пункты управления ВСУ, кратно сокращая количество вражеских БПЛА в небе.

Танкисты проламывают линию обороны ВСУ со стороны села Гуляйпольское, которое уже освобождено. Развивая с востока наступление на город Орехов. В то же время, освободив Верхнюю Терсу и Копани, подразделения группировки войск «Восток» продвигаются в тыл ореховским формированиям ВСУ.

Пытаясь удержать фланги киевский режим перебросает все новые подразделения. В том числе используя бронетехнику, которая является легкой целью для наших танкистов.

Ранее экипаж танка Т-72Б3М 1435-го мотострелкового (штурмового) полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили склад с боеприпасами неприятеля в зоне проведения специальной военной операции. Отмечалось, что стрельба 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами велась с закрытой огневой позиции. Координаты цели предоставили операторы беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.