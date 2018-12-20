Стало известно, когда первый Ту-22М3М поднимется в воздух

Первый полет Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода пройдет до конца года, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«Первое, что мы хотели проинспектировать (в Казани), - это создание самолета Ту-22М3М, он уже практически готов к полетам, до конца года будет сделан первый вылет. Мы довольны результатом», - отметил замминистра.

Криворучко подчеркнул, что ПАО «Туполев» смогло решить трудности и в данный момент является «стабильно работающим предприятием, имеющим заказ на длительную перспективу».

Также он добавил, что началось производство первых образцов бомбардировщиков Ту-160М2.

Проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) на самолете Ту-22М3М должно значительно расширить боевой потенциал парка этих бомбардировщиков, включая боевую эффективность и увеличение радиуса боевого применения. В Минобороны отметили, что установка нового оборудования и систем самолета позволит повысить точность навигации, уровень автоматизации управления машиной, упростит техобслуживание и предполетную подготовку.

В ходе данной ОКР строевые Ту-22М3 получат новейшую цифровую бортовую радиоэлектронику на российской элементной базе, современное навигационное, связное и прицельное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы. На машинах применят новую систему управления двигателями и топливной автоматикой.

Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» Криворучко сообщил о том, что весной следующего года начнутся испытания ударного беспилотника «Охотник».