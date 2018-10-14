На заводе «Янтарь» рассказали о готовности океанографического судна «Алмаз»

Океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010 на сегодня готово на 36 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя завода «Янтарь».

В сообщении сказано, что в настоящее время работы на корабле идут по плану. Завершается этап стапельной сборки корпуса и надстройки.

Как заявлял ранее начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ вице-адмирал Алексей Буриличев, «Алмаз» планируется передать Тихоокеанскому флоту в 2019 году. Оно будет будет передано Тихоокеанскому флоту России.

Головное судно проекта - ОИС «Янтарь» - ВМФ РФ получил в мае прошлого года.

Суда проекта 22010 предназначены для исследования мирового океана, оснащены обитаемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами «Русь» и «Консул». «Алмаз» также сможет использоваться при спасательных операциях, вести поиск затонувших кораблей на морском и океанском дне.

Для этих целей голосное судно проекта по приказу министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу отправилось к берегам Аргентины для поиска пропавшей подлодки «Сан-Хуан».