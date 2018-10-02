Летные испытания ракеты «Сармат» могут начаться в 2019 году

Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» могут начаться в 2019 году. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«Планируемый срок старта летно-конструкторских испытаний ракеты „Сармат“ — начало 2019 года», - заявил собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ракетные комплексы стратегического назначения с МБР «Сармат» будут приняты на вооружение в 2020 году.