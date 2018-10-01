Поставки российского оружия будут обсуждаться в ходе визита Путина в Индию

Тема военно-технического сотрудничества будет фигурировать на повестке дня переговоров в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию.

«Планируется к подписанию целый пакет документов и, действительно, на повестке дня переговоров будет фигурировать тема ВТС», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о поставках С-400 в Индию.

О возможности поставки Индии ЗРК С-400 в августе заявлял директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Заместитель руководителя Пентагона по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявил, что в случае закупок систем С-400, Индия может попасть под действие закона CAATSA за сотрудничество с компаниями, находящимися под санкциями США.

Производитель С-400 ВКО «Алмаз Антей» находится под санкциями США с 2014 года.