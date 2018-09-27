СМИ сообщили о готовности Индии заключить контракт на закупку С-400

Индия готова заключить контракт на покупку пяти полков российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщила газета Times of India со ссылкой на источник в индийском правительстве.

В публикации отмечено, что разрешение на закупку зенитных ракетных комплексов дал правительственный комитет по вопросам безопасности под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди. Однако официально в индийском правительстве еще не заявили об этом решении.

О возможности поставки Индии ЗРК С-400 в августе заявлял директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он, в частности, отметил, что Российская Федерация пошла на уступки при определении окончательной цены на С-400 для Индии.

Планы индийской стороны вызвали обеспокоенность в США. Как заявил заместитель руководителя Пентагона по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер, если сделка между Россией и Индией состоится, то официальный Нью-Дели может подпасть под действие закона CAATSA, предусматривающего противодействие противникам Соединенных Штатов посредством санкций.