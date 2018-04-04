Россия и Вьетнам подписали «дорожную карту» развития военного сотрудничества

Террористические угрозы, существующие в Сирии, могут быть привнесены в другие районы мира, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на встрече с министром национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

«Уверены, что сама по себе ситуация в Сирии проецируется на все регионы планеты. Происходящее там может быть перенесено, как зараза, как эпидемия, в другие уголки, в другие страны», –– подчеркнул Сергей Шойгу.

В ходе переговоров Министр обороны РФ также отметил, что сотрудничество Москвы и Ханоя в военной и военно-технической сферах «развивается достаточно успешно».

«Мы благодарны за приём наших кораблей в Камрани, –– сказал Сергей Шойгу. –– У нас с вами подписан очень важный документ об упрощённом заходе в порты наших стран. Надеемся, что он послужит дальнейшему развитию отношений по линии наших флотов и продвижению нашего сотрудничества в военной и военно-технической сфере».

Министр обороны России подчеркнул, что рад второй в этом году встрече с вьетнамским коллегой.

«Признателен за то, что вы приняли наше приглашение участвовать в Московской конференции по международной безопасности, повестка которой в этом году в первую очередь касается борьбы с международным терроризмом и ситуации в Сирии», –– сказал Сергей Шойгу.

Вьетнамский военачальник также высоко оценил уровень военного и военно-технического сотрудничества.

«Высоко оцениваю ваше решение после вашего визита во Вьетнам отправить спасательное судно Тихоокеанского флота во Вьетнам для совместных учений по поиску и спасанию на море, прибытие российской делегации во Вьетнам для обсуждения проекта соглашения по поиску аварийных подводных лодок. Просим поручить командованию военно-морских сил двух стран приступить к работам», — сказал Нго Суан Лить, обращаясь к Сергею Шойгу.

Он также отметил в ходе переговоров, что командирует «товарища заместителя министра обороны Вьетнама, отвечающего за военно-техническое сотрудничество с Россией, для участия в военно-техническом форуме «Армия-2018».

«Одновременно будем отправлять три команды для участия в соревнованиях «Танковый биатлон», «Медицинский бег» и «Полевая кухня» в рамках Армейских международных игр-2018», — сказал министр национальной обороны Вьетнама.

Говоря о совместной подготовке военных кадров, Нго Суан Лить выразил благодарность Минобороны РФ за выделение в 2018 году 176 мест для обучения вьетнамских военнослужащих в России. «Это самое большое число с момента возобновления вами выделения льготных и безвозмездных стипендий», — отметил глава вьетнамского военного ведомства.

По окончании встречи главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем была подписана дорожная карта развития двустороннего военного сотрудничества на 2018-2020 годы.