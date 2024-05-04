Выставку портретов «Прекрасный Полк» открыли в госпитале Вишневского

В преддверии Дня Победы в военном госпитале имени А.А. Вишневского открылась выставка художника-портретиста Асара Сафиулина «Прекрасный Полк». Она посвящена женщинам - Героям Советского Союза.

Всего представлено 60 портретов. За каждым полотном кроется история большого подвига во время Великой Отечественной Войны.

«Им было от 18 до 26 лет. Половина из них погибли в бою и звание Героя получили посмертно. И поэтому не написать их - это просто пойти против своей совести. Это мой долг был. Я провел столько выставок, но я не жду никаких преференций, одобрения. Я выполнил свой долг перед Родиной», - отметил Асар Сафиулин.