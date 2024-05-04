Ветеран войны присоединился к телемосту с бойцами ЦВО в Екатеринбурге

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Евстигнеев принял участие в телемосте между бойцами ЦВО и военнослужащими по призыву в Екатеринбурге.

Бойцы пообщались с ветераном, поздравили его с наступающим Днем Победы и рассказали о своих буднях.

«Мы рассказали ветерану, как выполняем свои боевые задачи, какие они у нас. Делились информацией с солдатами-срочниками, которые хотят подписать контракт. Они задавали вопросы, как и что у нас тут, какое обеспечение, какая техника. Такие мероприятия очень важны», - уверен военнослужащий ЦВО с позывным «Пумба».

Николай Иванович с интересом выслушал истории бойцов из зоны спецоперации, пожелал военнослужащим крепости духа, вернуться живыми и здоровыми домой.

Телемосты между военнослужащими в зоне специальной военной операции и членами их семей проводятся регулярно, практически с начала проведения СВО. Основой целью таких мероприятиях является поддержка боевого духа и информирование семей военнослужащих.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.