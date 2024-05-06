Замглавы МО РФ Садовенко в госпитале Вишневского вручил награды бойцам

Участники специальной военной операции, находящиеся на лечении и реабилитации после полученных ранений в филиале госпиталя имени А.А. Вишневского, удостоились высоких государственных наград.

Ордена Мужества и медали «За Отвагу», «За спасение погибавших», а также медали Суворова и Жукова бойцам вручил заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко. Он навестил военнослужащих, поинтересовался условиями их размещения, ответил на вопросы бойцов и вручил им награды.

Церемония награждения прошла прямо в больничных палатах. После чего Садовенко пожелал проходящим реабилитацию бойцам скорейшего выздоровления и всего доброго.

«Поздравляю с высокими государственными наградами. Пожелать, конечно, вам в первую очередь скорейшего выздоровления, всего доброго», - заявил замглавы МО РФ.

В филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко МО РФ замминистра обороны Андрей Булыга вручил госнаграды семи отличившимся в ходе спецоперации бойцам.

От имени министра обороны РФ Сергея Шойгу он поздравил проходящих лечение военнослужащих и наградил их тремя орденами Мужества и четырьмя медалями «За отвагу».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.