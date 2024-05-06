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Замглавы МО РФ Садовенко в госпитале Вишневского вручил награды бойцам

Замминистра обороны РФ Юрий Садовенко навестил раненых военнослужащих в госпитале им. Вишневского и вручил им высокие государственные награды.
2024-05-06 22:04:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Участники специальной военной операции, находящиеся на лечении и реабилитации после полученных ранений в филиале госпиталя имени А.А. Вишневского, удостоились высоких государственных наград.

Ордена Мужества и медали «За Отвагу», «За спасение погибавших», а также медали Суворова и Жукова бойцам вручил заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко. Он навестил военнослужащих, поинтересовался условиями их размещения, ответил на вопросы бойцов и вручил им награды.

Церемония награждения прошла прямо в больничных палатах. После чего Садовенко пожелал проходящим реабилитацию бойцам скорейшего выздоровления и всего доброго.

«Поздравляю с высокими государственными наградами. Пожелать, конечно, вам в первую очередь скорейшего выздоровления, всего доброго», - заявил замглавы МО РФ.

В филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко МО РФ замминистра обороны Андрей Булыга вручил госнаграды семи отличившимся в ходе спецоперации бойцам.

От имени министра обороны РФ Сергея Шойгу он поздравил проходящих лечение военнослужащих и наградил их тремя орденами Мужества и четырьмя медалями «За отвагу».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #награждение #юрий садовенко #Госпиталь имени Вишневского #СВО
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