Артиллеристы поразили из «Мста-Б» гаубицу ВСУ западного производства

Расчет 152-мм орудия «Мста-Б» Тульских десантников уничтожил самоходную гаубицу украинских националистов на Северском направлении зоны СВО. Минобороны России опубликовало кадры работы наших артиллеристов.

Разведка обнаружила гаубицу ВСУ западного производства, и командование решило поразить цель из «Мста-Б». Огонь корректировали с помощью беспилотника, его же камера зафиксировала попадание. После этого расчет замаскировал орудие и отправился в укрытие.

Артиллерийские подразделения Тульских десантников выполняют в зоне спецоперации задачи по поражению артиллерийских систем ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, техники и живой силы противника. Они действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу.

Ранее российские истребители Су-30СМ не позволили взлететь украинской авиации. Один из летчиков рассказал о своем талисмане, которые помогает ему в работе.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.