МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу заявил, что враг бросает позиции и отступает под натиском ВС РФ

Сергей Шойгу отметил безуспешные попытки ВСУ зацепиться за отдельные рубежи.
2024-05-03 12:50:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группировки ВС РФ продолжают взлом системы опорных пунктов врага на всей линии боевого соприкосновения.

Выступая на селекторном совещании, глава российского оборонного ведомства указал на безуспешные попытки киевских формирований зацепиться за отдельные рубежи. Под натиском наших военных противник оставляет позиции и отступает.

Под контроль ВС РФ в текущем году перешли 547 квадратных километров территории новых регионов России. Также министр сообщил об освобождении Новобахмутовки, Семеновки и Бердычей за последние пару недель.

Кроме того, Шойгу озвучил потери украинской стороны. В прошлом месяце противник каждый день терял до тысячи человек. За этот год потери ВСУ составили более 111 тысяч человек. Помимо живой силы, противник лишился 21 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Сергей Шойгу #ВСУ #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049