Шойгу заявил, что враг бросает позиции и отступает под натиском ВС РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группировки ВС РФ продолжают взлом системы опорных пунктов врага на всей линии боевого соприкосновения.

Выступая на селекторном совещании, глава российского оборонного ведомства указал на безуспешные попытки киевских формирований зацепиться за отдельные рубежи. Под натиском наших военных противник оставляет позиции и отступает.

Под контроль ВС РФ в текущем году перешли 547 квадратных километров территории новых регионов России. Также министр сообщил об освобождении Новобахмутовки, Семеновки и Бердычей за последние пару недель.

Кроме того, Шойгу озвучил потери украинской стороны. В прошлом месяце противник каждый день терял до тысячи человек. За этот год потери ВСУ составили более 111 тысяч человек. Помимо живой силы, противник лишился 21 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.