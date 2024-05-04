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Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Генерал армии Сергей Шойгу поздравил удостоенных звания Героя России военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
2024-05-04 10:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с Указом президента Владимира Путина вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Глава российского оборонного ведомства поздравил бойцов, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

В своей поздравительной речи Шойгу отметил, что страна и глава Российского государства высоко оценили ратный труд военнослужащих, удостоенных звания Героев России. Он подчеркнул, что награда отражает личные заслуги военных и их заслуги в воспитании и подготовке подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности Родине и в стремлении к победе.

«Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов, новых наград, новых побед, и берегите себя», - сказал глава Минобороны России.

В прошлом месяце Сергей Шойгу также вручил медали «Золотая Звезда» удостоенным звания Героя России военнослужащим. Бойцы получили высшую государственную награду из рук министр обороны РФ за мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации. Особо отличившимся офицерам глава МО РФ подарил шашки и именные пистолеты.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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