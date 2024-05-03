МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ ударили по пункту боепитания ВСУ на Красноармейском направлении

В результате точного удара артиллеристов группировки войск «Центр» произошла детонация боеприпасов ВСУ.
2024-05-03 10:06:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по полевому пункту боепитания украинских боевиков на Красноармейском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате точного удара произошла детонация боеприпасов.

Ранее в МО РФ показали, как расчеты 152-мм САУ «Акация» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт противника, который препятствовал дальнейшему продвижению российских штурмовых групп. Получив координаты цели от операторов БПЛА, артиллеристы оперативно навели орудие и выполнили серию выстрелов с закрытых огневых позиций.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #удар #уничтожение #детонация #группировка «Центр» #красноармейское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049