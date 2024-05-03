ВС РФ ударили по пункту боепитания ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по полевому пункту боепитания украинских боевиков на Красноармейском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате точного удара произошла детонация боеприпасов.

Ранее в МО РФ показали, как расчеты 152-мм САУ «Акация» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт противника, который препятствовал дальнейшему продвижению российских штурмовых групп. Получив координаты цели от операторов БПЛА, артиллеристы оперативно навели орудие и выполнили серию выстрелов с закрытых огневых позиций.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.