ЦПВС сообщил о ранении двух военнослужащих Сирии со стороны террористов

В Идлибской зоне деэскалации два военнослужащих правительственных войск Сирии получили ранения. Это произошло во время обстрела их позиций со стороны террористических группировок в провинции Идлиб. Информацию сообщил Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС).

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат Ан-Нусра"* и "Исламская Партия Туркестана"* (запрещенные в России террористические организации) в провинции Идлиб, в результате которых ранено два сирийских военнослужащих», - указали в ведомстве.

Кроме того, авиация так называемой коалиции («международной антитеррористической коалиции») во главе с США провела полеты, нарушив Протоколы деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии, тем самым создав опасные ситуации в воздушном пространстве арабской республики. Уточняется, что за минувшие сутки в Эт-Танфе произошло восемь нарушений тремя парами истребителей F-15 и двумя штурмовиками А-10 Thunderbolt «коалиции».

В ЦПВС добавили, что российская военная полиция за сутки провела патрулирование в провинции Ракка. Подразделения отработали маршрут Эль-Тервазия - Айн-Иса - Эль-Тервазия, а в провинциях Хасеке и Ракка - по маршруту Телль-Тамр - Эль-Тервазия - Телль-Тамр.

Как сообщал ЦПВС 26 апреля, российские ВКC уничтожили две базы боевиков в Сирии. В частности, авиация уничтожила два места базирования боевиков из зоны Эт-Танф, они укрывались в горном хребте Аль-Амур в городе Хомс.

* Террористические организации, запрещенные в России.