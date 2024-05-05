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Пекари испекли куличи для бойцов в Запорожской и Херсонской областях

После того, как куличи достали из печи военные провели ритуал освящения пасхального угощения.
2024-05-05 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные пекари группировки войск «Днепр» испекли куличи для всех российских военнослужащих в Запорожской и Херсонской областях.

Готовили исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, молока и сливочного масла. Куличи выпекали как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба.

«Я думаю, бойцам понравится и они будут очень рады. Также как всегда рады хлебу, горячему и свежему. Всем все нравится, всех продуктов хватает. Качество хорошее, все сыты и довольны», - рассказал начальник столовой с позывным «Домовой».

После завершения приготовления куличей и другого угощения бойцы провели ритуал освящения праздничных блюд. После чего доставили пасхальные гостинцы на передовые позиции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #куличи #СВО #пекари #Светлая Пасха
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