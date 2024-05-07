Горемыкин вручил госнаграды участникам СВО в госпитале имени Мандрыка

Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего Горемыкин вручил 18 государственных наград. В это число вошли шесть орденов Мужества, три медали «За отвагу», три медали Жукова, две медали Суворова и три медали «За храбрость» II степени.

Горемыкин передал военнослужащим слова поздравления от имени Сергея Шойгу, назвав их верными присяге и народу России, настоящими защитниками Отечества. Он пожелал им скорейшего выздоровления.

Также замминистра выразил слова благодарности персоналу госпиталя и наградил 15 человек медалью МО РФ «За помощь и милосердие».

Ранее Горемыкин вручил госнаграды бойцам на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.