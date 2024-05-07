Тыловые подразделения в зоне СВО получили посудомоечные машины

Тыловые подразделения группировки войск «Запад», находящиеся в зоне спецоперации, стали получать посудомоечные машины, сообщает Министерство обороны РФ.

«На прошлой неделе первые бытовые посудомоечные машины стали поступать в тыловые подразделения для обеспечения наших штурмовых и боевых подразделений», - рассказал начальник ресурсного обеспечения группировки войск «Запад» с позывным Самара.

На записи показано, как военнослужащий загружает в посудомойку приборы, миски, тарелки, затем помещает в отсек для моющего средства сделанную из спрессованного порошка таблетку, устанавливают необходимый режим и тайминг, и через полчаса достают чистую посуду.

Эксплуатируется такая посудомоечная машина как от проточной системы водоснабжения, скважины, так и с использованием переносных емкостей для подачи и слива воды. На один цикл мойки уходит примерно 8-10 литров воды.

В Минобороны подчеркивают, что благодаря работе МТО находящиеся на передовой бойцы ВС РФ получают все необходимое. В дневное и ночное время суток машины под огнем противника доставляют боеприпасы, топливо, еду и воду.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.