Бойцы группировки «Центр» отработали навыки пилотирования FPV-дронов

Военнослужащие группировки войск «Центр» провели занятия по отработке навыков пилотирования FPV-дронов в тыловом районе в зоне спецоперации. На кадрах Министерства обороны РФ демонстрируется полет беспилотников под управлением операторов.

Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. Военнослужащие отрабатывают технику пилотирования на симуляторе и выполняют полеты на трассе, преодолевая препятствия.

Также в цикл обучения включены занятия по инженерному делу, радиоэлектронной борьбе и военной топографии.

Материальная база центра позволяет перепрошивать захваченные вражеские квадрокоптеры-камикадзе и в дальнейшем обучать пилотов их применению. Обучение проходит под руководством инструкторов с боевым опытом и с учетом специфики проведения спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.