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Бойцы группировки «Центр» отработали навыки пилотирования FPV-дронов

Военнослужащие изучают основы управления БПЛА, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение и обслуживание этих аппаратов.
2024-05-03 11:12:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» провели занятия по отработке навыков пилотирования FPV-дронов в тыловом районе в зоне спецоперации. На кадрах Министерства обороны РФ демонстрируется полет беспилотников под управлением операторов.

Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. Военнослужащие отрабатывают технику пилотирования на симуляторе и выполняют полеты на трассе, преодолевая препятствия.

Также в цикл обучения включены занятия по инженерному делу, радиоэлектронной борьбе и военной топографии.

Материальная база центра позволяет перепрошивать захваченные вражеские квадрокоптеры-камикадзе и в дальнейшем обучать пилотов их применению. Обучение проходит под руководством инструкторов с боевым опытом и с учетом специфики проведения спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Центр #СВО #FPV-дрон
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