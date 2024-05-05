Цаликов пообщался с участниками кадровой программы «Время Героев»

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов встретился с военнослужащими, которые решили пройти обучение по программе «Время Героев». Встреча прошла в одной из воинских частей в зоне спецоперации, сообщает Минобороны России.

«Вы здесь, потому что стране очень нужны люди, которые понимают, ради чего мы вместе живем, почему мы в этой стране», - сказал Цаликов в ходе общения с военнослужащими.

Первый замглавы Минобороны России напомнил слова Владимир Путина о том, что из участников СВО, защитников Родины должна формироваться новая элита страны.

«Вы сделали правильный выбор. Руководитель - это не тот, кто много книг прочитал. Сложнее в жизни не существует ничего», - подчеркнул Руслан Цаликов.

Специальная кадровая программа «Время Героев» реализуется с 1 марта по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Она направлена на подготовку руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.