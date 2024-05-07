Панков наградил лауреатов премии имени маршала Жукова

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил Государственную премию РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова военнослужащим, ученым и деятелям искусства.

Как сообщает Министерство обороны РФ, премия присуждается каждый год за заслуги в области военной науки, создании вооружения и военной техники. Также награждают премией за литературные сочинения и другие произведения искусства, освещающие события, происходившие в годы Великой Отечественной войны.

«В конкурсе приняли участие 37 соискателей из различных высших военно-учебных заведений, научно-исследовательских, общественных организаций, предприятий и учреждений России», - сказал Панков.

Комиссия рассмотрела семь работ, представленных на конкурс, отметил замглавы оборонного ведомства.

Панков поблагодарил от имени исполняющего обязанности министра обороны РФ Сергея Шойгу и себя лично участников состязаний. Согласно указу главы Российского государства Владимира Путина, лауреатами стали два авторских коллектива.

Премией в области военной науки отмечены авторы монографии «Сирийский гамбит: черные начинают и проигрывают. Итоги, уроки, прогнозы». Премии в области литературы и искусства удостоены художники Студии военных художников имени Грекова за монументальное живописное полотно «Парад Победы 24 июня 1945 года».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.