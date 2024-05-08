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Шойгу поздравил бойцов с освобождением Соловьево и Котляровки

Глава МО РФ Шойгу поздравил освободившие Соловьево и Котляровку бригаду «Черных барсов» и 272-й мотострелковый полк.
2024-05-08 02:51:42
© Фото: Kremlin Pool via Globallookpress.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телеграммах поздравил участвующие в специальной военной операции соединения и воинские части.

В связи с освобождением Соловьево в ДНР поздравление министра получила 55-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (горная, «Черные барсы»). Эта тувинская бригада отличилась на Черниговском и Марьинском направлениях, при освобождении Лисичанска и Авдеевки. За мужество и самоотверженность свыше 1,5 тысяч бойцов удостоились государственных наград и ведомственных знаков отличия, а трое военнослужащих получили звание Героя Российской Федерации.

В то же время населенный пункт Котляровка удалось освободить благодаря смелости и героизму воинов 272-го мотострелкового полка. Сегодня они уверенно продвигаются на Купянском направлении. Более трех тысяч военнослужащих полка получили различные награды.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу выразил благодарность военнослужащим за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Он уверен, что бойцы будут и далее хранить верность присяге, служить Родине и обеспечивать безопасность граждан России.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Сергей Шойгу #поздравление #Телеграмма #Котляровка #Соловьево #Миноборогы РФ
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