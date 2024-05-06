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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА пресечена около 16.10 мск.
2024-05-06 17:29:23
© Фото: РИА Новости

Украинский беспилотник сбит в небе над северо-западной частью Черного моря, сообщает Министерство обороны России. В российском оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожен дежурными средствами ПВО.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 16.10 по столичному времени. При атаке украинская сторона применила дрон самолетного типа, добавили в Минобороны.

Ранее ведомство сообщило об уничтожении пяти безэкипажных катеров ВСУ, сопроводив заявление кадрами. Украинские морские беспилотники были отправлены на дно в районе северо-западного побережья Крыма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #Черное море #МО РФ
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