Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем

Украинский беспилотник сбит в небе над северо-западной частью Черного моря, сообщает Министерство обороны России. В российском оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожен дежурными средствами ПВО.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 16.10 по столичному времени. При атаке украинская сторона применила дрон самолетного типа, добавили в Минобороны.

Ранее ведомство сообщило об уничтожении пяти безэкипажных катеров ВСУ, сопроводив заявление кадрами. Украинские морские беспилотники были отправлены на дно в районе северо-западного побережья Крыма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.