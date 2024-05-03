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МО РФ показало боевую работу ударных дронов в районе Новомихайловки

Разведку и фиксацию попаданий вели операторы разведывательного беспилотника Zala.
2024-05-03 11:35:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры применения ударных беспилотников по технике и пехоте ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка на Южно-Донецком направлении. 

Разведкой и фиксацией результатов боевой работы занимаются операторы беспилотников Zala 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток».

Уточняется, что разведывательный беспилотник Zala может проводить в полете более трех часов. Он имеет электрический двигатель, который не выделяет большое количество тепла. Это затрудняет противнику его обнаружение. 

Оператор БПЛА с позывным Тихий заявил, что его подразделение работает по большей части по артиллерии и танкам врага. Он заявил, что в ходе СВО доводилось поражать в том числе гаубицу М777 и танк Leopard. 

Ранее разведчик с позывным Химик рассказал о специальном маневре операторов FPV-дронов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #дроны #новомихайловка #Южно-Донецкое направление
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