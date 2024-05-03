МО РФ показало боевую работу ударных дронов в районе Новомихайловки

Минобороны России опубликовало кадры применения ударных беспилотников по технике и пехоте ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка на Южно-Донецком направлении.

Разведкой и фиксацией результатов боевой работы занимаются операторы беспилотников Zala 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток».

Уточняется, что разведывательный беспилотник Zala может проводить в полете более трех часов. Он имеет электрический двигатель, который не выделяет большое количество тепла. Это затрудняет противнику его обнаружение.

Оператор БПЛА с позывным Тихий заявил, что его подразделение работает по большей части по артиллерии и танкам врага. Он заявил, что в ходе СВО доводилось поражать в том числе гаубицу М777 и танк Leopard.

Ранее разведчик с позывным Химик рассказал о специальном маневре операторов FPV-дронов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.