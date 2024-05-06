Шойгу поздравил участвовавших в освобождении Очеретино бойцов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил участвующим в специальной военной операции воинской части и соединениям телеграммы, в частности, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригаде, 433-у мотострелковому Краснознаменному полку имени Донского казачества и 35-ю гвардейскую Волгоградско-Киевскую ордена Ленина Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова II степени отдельную мотострелковую бригаду.

Так, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада находится на самых сложных направлениях зоны СВО, проводя боевые действия на Черниговском направлении и освобождая Лисичанск. Также ее бойцы с доблестью и честью выполняли воинский долг в Авдеевке.

В настоящее время бригада уверенно продвигается вперед на Красноармейском направлении. Порядка 10 тысяч военнослужащих соединения представлены к государственным и ведомственным наградам, а три военнослужащих удостоены звания Героя России.

«Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населённый пункт Бердычи», - указал министр обороны Шойгу.

Бойцы 433-го мотострелкового полка успешно продвигаются на Красноармейском направлении зоны СВО. Профессионализм, решительность и упорство в боях позволили им освободить от украинских националистов населенный пункт Очеретино в ДНР. Более 1300 военнослужащих полка удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Вместе с ними поздравление главы МО РФ с освобождением Очеретино получила 35-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, воины которой героически сражались на Краснолиманском и Авдеевском направлениях и в боях за освобождение Сватова и Белогоровки. За беспримерное мужество и самоотверженность трое бойцов бригады удостоены звания Героя России, еще порядка 14 тысяч бойцов отметили государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил бойцов воинской части и соединений за успешное выполнение задач и верность воинскому долгу. Глава Минобороны РФ выразил уверенность, что они продолжат с честью служить Родине, обеспечивая ее безопасность.

В воскресенье, 5 мая, Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Очеретино в Донецкой республике. При этом ВС РФ отразили восемь контратак противника в районе населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердычи, Соловьево, Семеновка и Нетайлово.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.