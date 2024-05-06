Группировка «Центр» за сутки уничтожила до 380 военных и танк Abrams ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Центр» за сутки нанесли огневое поражение 370 целям противника, в том числе 18 опорным пунктам и более 100 позициям артиллерии. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.



Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике. Со слов офицера, в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово отражены восемь контратак штурмовых групп 78-го десантно-штурмового полка, а также нескольких бригад - 47-й механизированной, 142-й и 143-й пехотных, 68-й егерской.



«Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих. Уничтожены танк Abrams, две боевые машины пехоты, одна из них "Брэдли", боевая бронированная машина "Козак"», - сообщил Александр Савчук.



Также известно об уничтожении группировкой войск «Центр» 155-мм гаубицы М777, польской 155-мм САУ «Краб», американской 105-мм легкой гаубицы М102, 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и 122-мм гаубицы Д-30.