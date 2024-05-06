Военнослужащие ТОФ поздравили ветерана во Владивостоке

Военнослужащие Тихоокеанского флота провели мини-концерт для ветерана Великой Отечественной, старшего мичмана Юрия Скрипника. Он состоялся в преддверии празднования 79-й годовщины Победы прямо во дворе его дома в городе Владивосток.

Моряки исполнили во дворе ветерана несколько музыкальных композиций, несмотря на непрекращающийся дождь. Ветеран вместе с женой прослушал знакомые фронтовые мелодии, а моряки уберегали их от дождя зонтиками.

По окончании мини-концерта военнослужащие поблагодарили ветерана за вклад в Победу и поздравили его с наступающим 9 Мая.

Супруга ветерана в свою очередь поблагодарила военнослужащих за заботу и недавно сделанный ремонт в квартире, который моряки провели за две недели. Они переклеили обои, покрасили потолки и обновили напольное покрытие. Организовал ремонт заместитель командира 165-й бригады кораблей охраны водного района капитан 2-го ранга Роман Сундюков.

Ранее приглашенный на парад ветеран Люлько рассказал, как дошел до Праги.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.