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Военнослужащие ТОФ поздравили ветерана во Владивостоке

Во дворе дома ветерана Великой Отечественной специально для него провели мини-концерт.
2024-05-06 11:55:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Тихоокеанского флота провели мини-концерт для ветерана Великой Отечественной, старшего мичмана Юрия Скрипника. Он состоялся в преддверии празднования 79-й годовщины Победы прямо во дворе его дома в городе Владивосток. 

Моряки исполнили во дворе ветерана несколько музыкальных композиций, несмотря на непрекращающийся дождь. Ветеран вместе с женой прослушал знакомые фронтовые мелодии, а моряки уберегали их от дождя зонтиками. 

По окончании мини-концерта военнослужащие поблагодарили ветерана за вклад в Победу и поздравили его с наступающим 9 Мая. 

Супруга ветерана в свою очередь поблагодарила военнослужащих за заботу и недавно сделанный ремонт в квартире, который моряки провели за две недели. Они переклеили обои, покрасили потолки и обновили напольное покрытие. Организовал ремонт заместитель командира 165-й бригады кораблей охраны водного района капитан 2-го ранга Роман Сундюков. 

Ранее приглашенный на парад ветеран Люлько рассказал, как дошел до Праги.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Великая Отечественная война #Владивосток #тоф #Ветеран #поздравление
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