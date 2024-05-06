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В Кремле отметили интерес людей к выставке трофейной техники в Москве

Вопрос о продлении выставки находится в ведении Минобороны России.
2024-05-06 12:07:01
© Фото: Roman Denisov, Global Look Press

Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве пользуется огромным интересом, вопрос о ее продлении в ведении Министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это действительно выставка, которая пользуется огромным и интересом, и поддержкой наших людей, поэтому, конечно, и наши коллеги в Министерстве обороны услышат это ваше обращение наверняка и рассмотрят его», - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что организатором выставки является российское оборонное ведомство.

Выставка трофеев, добытых бойцами ВС РФ в зоне спецоперации, открылась в мае. На площадке представлены различные образцы, включая технику, поставляемую Киеву странами Запада в рамках военной помощи.

Посетители могут увидеть германский танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113. По окончании выставки часть экспонатов будет передана для изучения, а часть отправят в подмосковный парк «Патриот».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Выставка #МО РФ #Поклонная гора #трофеи
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