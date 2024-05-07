Экипаж Т-72БЗ уничтожил склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Днепр» с закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления БПЛА и полевой склад боеприпасов украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры работы наших военнослужащих показало Министерство обороны РФ.

Подразделения БПЛА обнаружили цели, когда вели воздушную разведку. Командование приняло решение уничтожить их огнем танков. Экипаж Т-72Б3, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию. Полевой склад и пункт управления БПЛА оказались уничтожены точным огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП). Выполнив задачу, танкисты покинули позицию, замаскировались и подготовились к выполнению нового боевого задания.

Танковые экипажи ведут огонь с расстояния более трех километров. Они выходят на точку и работают по противнику за Днепром с закрытых огневых позиций.

Ранее на Купянском направлении расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удар по скоплению боевиков. Цель выявила воздушная разведка, удар нанесли с расстояния более 30 километров.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.