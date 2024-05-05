Агитационный поезд «Сила в правде» прибыл в Санкт-Петербург

Агитационный поезд «Сила в правде» прибыл на Московский вокзал Санкт-Петербурга. Министерством обороны запланировано проведение патриотических акций в 67-ми субъектах страны. Главная цель - противодействие попыткам националистов и их западных покровителей посеять панику в обществе и сфальсифицировать историю.

«Решением Министра обороны создан поезд "Сила в правде", чтобы объехав 75 городов Российской Федерации мы смогли донести правду о специальной военной операции и разоблачить те мифы, которые вбрасываются в наше общество. Что иностранная техника якобы непобедима, что наша молодежь нами потеряна и у нас нет восполняемого ресурса для патриотического сознания. Мы развенчиваем эти мифы», - рассказал заместитель начальника эшелона поезда «Сила в правде» Олег Широков.

Акция стартовала в День защитника Отечества на Киевском вокзале Москвы. Ее завершение запланировано на 8 мая. В преддверии Дня Победы агитационный поезд прибудет на Белорусский вокзал столицы.

В агитационном поезде оформлены тематическое вагоны и платформы. В них можно осмотреть макеты новейших образцов боевой техники Вооруженных Сил РФ. Также посетителям рассказывают о событиях Великой Отечественной войны, знакомят с разоблаченными планами киевского режима насадить на Украине идеологию нацизма. На платформах представлена «непобедимая» техника стран НАТО. В том числе, боевая машина пехоты «Бредли» производства США.

Тематический вагон - пункт отбора на контрактную службу «Военная служба по контракту - выбор сильных!», оборудован рабочими местами инструкторов пункта отбора, необходимыми информационными и агитационными материалами для желающих вступить в ряды защитников Отечества.

По маршруту своего следования в городах и поселках предусмотрены остановки, работа информационной площадки для детей и подростков «Разговор о самом важном», проведение концертов и мастер-классов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.