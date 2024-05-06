Андрей Булыга вручил госнаграды семи отличившимся в ходе СВО бойцам

Замминистра обороны России Андрей Булыга вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе СВО. Награждение прошло в филиале Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко МО РФ.

Андрей Булыга поблагодарил бойцов, проходящих лечение и реабилитацию, за героизм, проявленный в бою. Он вручил три ордена Мужества и четыре медали «За отвагу».

«От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю с заслуженными боевыми наградами. Вы верны воинской присяге, верны России, вами гордится вся страна, близкие, родные и Вооруженные Силы», - подчеркнул Булыга.

По его словам, все, кто получил награды, достойно выполнили воинский долг. Он также поздравил бойцов и персонал госпиталя с наступающим Днем Победы. Находящимся на лечении военнослужащим замминистра обороны пожелал скорейшего выздоровления.

В награждении также участвовали заместитель начальника 1-го управления Главного военно-медицинского управления Сергей Сушильников и начальник филиала ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Игорь Горячев.

Ранее Герой РФ Анатолий Сысоев рассказал, как его подразделение эвакуировало мирных жителей. В ходе работы, как отметил боец, никто не пострадал, и благодаря профессионализму военнослужащих задача была выполнена в срок.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.