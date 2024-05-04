МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герой РФ Сысоев рассказал, как его подразделение эвакуировало мирных

Подполковник Анатолий Сысоев отметил, что в ходе переправы личный состав не пострадал.
2024-05-04 11:58:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Награжденный министром обороны РФ Сергеем Шойгу медалью «Золотая Звезда» подполковник Анатолий Сысоев рассказал, как понтонно-переправочные подразделения осуществляли эвакуацию мирных граждан и переброску подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции.

По его словам, военнослужащим удалось выполнить боевую задачу в сжатые сроки, избежав при этом потерь среди личного состава.

«Мы предупреждали гражданское население, которое на переправе находилось, военных, направляли в укрытия, поэтому личный состав нигде не пострадал, потерь мы не понесли», - отметил офицер.

Он подчеркнул, что профессионализм каждого военнослужащего понтонно-переправочных и инженерных подразделений позволил выполнить данную задачу точно и в срок.

Ранее Герой России рядовой Сергей Тринадцатый рассказал, как его подразделение удерживало рубеж в течение пяти с половиной часов. Бой с украинскими националистами завязался рано утром в лесопосадке. В ходе боестолкновения боец взял командование на себя.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#армия #Герой России #подвиг #понтонная переправа #СВО #эвакуация населения
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049