Герой РФ Сысоев рассказал, как его подразделение эвакуировало мирных

Награжденный министром обороны РФ Сергеем Шойгу медалью «Золотая Звезда» подполковник Анатолий Сысоев рассказал, как понтонно-переправочные подразделения осуществляли эвакуацию мирных граждан и переброску подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции.

По его словам, военнослужащим удалось выполнить боевую задачу в сжатые сроки, избежав при этом потерь среди личного состава.

«Мы предупреждали гражданское население, которое на переправе находилось, военных, направляли в укрытия, поэтому личный состав нигде не пострадал, потерь мы не понесли», - отметил офицер.

Он подчеркнул, что профессионализм каждого военнослужащего понтонно-переправочных и инженерных подразделений позволил выполнить данную задачу точно и в срок.

Ранее Герой России рядовой Сергей Тринадцатый рассказал, как его подразделение удерживало рубеж в течение пяти с половиной часов. Бой с украинскими националистами завязался рано утром в лесопосадке. В ходе боестолкновения боец взял командование на себя.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.