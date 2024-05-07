Экипажи штурмовиков Су-25 смешали с землей украинский опорный пункт

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили украинский опорный пункт. Об этом сообщает Минобороны России.

Авиаудар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. Целью стали украинские укрепления, били по заданным координатам.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр. Самолеты выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. При этом передовой авианаводчик доложил об успешном поражении всех заданных целей.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе авиаудара были уничтожены живая сила неприятеля и специальная техника.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 превратили украинский опорник в груду земли и щебня.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.