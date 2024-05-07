Экипажи штурмовиков Су-25 смешали с землей украинский опорный пункт

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили украинский опорный пункт. Об этом сообщает Минобороны России.
Авиаудар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. Целью стали украинские укрепления, били по заданным координатам.
Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр. Самолеты выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. При этом передовой авианаводчик доложил об успешном поражении всех заданных целей.
В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе авиаудара были уничтожены живая сила неприятеля и специальная техника.
Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 превратили украинский опорник в груду земли и щебня.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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