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Экипажи штурмовиков Су-25 смешали с землей украинский опорный пункт

Российские самолеты нанесли авиаудар неуправляемыми ракетами в зоне ответственности группировки войск «Восток».
2024-05-07 10:35:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили украинский опорный пункт. Об этом сообщает Минобороны России.

Авиаудар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. Целью стали украинские укрепления, били по заданным координатам. 

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр. Самолеты выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. При этом передовой авианаводчик доложил об успешном поражении всех заданных целей.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе авиаудара были уничтожены живая сила неприятеля и специальная техника. 

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 превратили украинский опорник в груду земли и щебня.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #Су-25 #авиаудар #штурмовики
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