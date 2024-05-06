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ВС РФ отработают применение ядерного оружия в ходе учений ЮВО

Генштаб ВС РФ объявил, что учения по применению нестратегического ядерного оружия направлены на поддержание готовности в целях безусловного обеспечения территориальной ценности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления отдельных официальных лиц стран Запада.
2024-05-06 10:03:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Генштаб ВС РФ заявил, что в ходе учений ЮВО с привлечением авиации и сил ВМФ будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. 

«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», - говорится в сообщении. 

В Генеральном штабе уточнили, что учения проводятся по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Целью учений названо повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. К учениям будут привлечены ракетные соединения ЮВО с привлечением авиации и сил ВМФ России. 

Согласно сообщению Генштаба ВС РФ, учения направлены на поддержание готовности личного состава, а также техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Это необходимо для того, чтобы безусловно обеспечить территориальную целостность и суверенитет России в ответ на провокационные заявления, а также угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес нашей страны. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что он отправит французские войска для участия в конфликте на Украине по просьбе Киева. Также вариант отправки своих военных на территорию Украины допустили и в США - об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис.

А издание Asia Times отметило, что военнослужащие французского Иностранного легиона пополнили ряды ВСУ. Они отправились на передовую в Донбасс. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #учения #ВМФ России #юво #генштаб вс рф #Нестратегическое ядерное оружие
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