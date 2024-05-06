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Расчет FPV-дрона уничтожил бронетранспортер ВСУ с десантом внутри

На опубликованных кадрах показан момент уничтожения российскими мотострелками бронетранспортера ВСУ с экипажем и десантом внутри.
2024-05-06 05:41:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» сорвали ротацию украинских националистов в Запорожской области. На опубликованном видео - уничтожение нашими мотострелками бронетранспортера ВСУ вместе с экипажем и десантом внутри.

Оператор ударного FPV-дрона с позывным Бекас поразил двигавшийся в сторону вражеских позиций бронетранспортер с десантом и тем самым не дал группе ВСУ произвести смену личного состава. Бекас рассказал, как однажды с расстояния 15 км поразил вражескую машину.

«Самая большая дистанция у меня была 15 км. Была Bradley, я ее поразил. Начинаем пробивать разные дороги. У нас это получается, и мы каждый день уничтожаем противника», - сообщил он.

Ранее операторы БПЛА рассказали, как подбили Bradley и «Бабу-ягу» боевиков. Последнюю уничтожили с помощью зенитно-ракетного комплекса.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #мотострелки #бронетранспортер #запорожская область #FPV-дроны #ротация ВСУ
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