Военные пекари приготовили куличи для бойцов СВО в канун Светлой Пасхи

Военнослужащие полевого хлебозавода Центрального военного округа испекли куличи в канун Светлой Пасхи. Угощение для бойцов, выполняющих задачи на передовой в зоне спецоперации.

Все куличи из натуральных продуктов. В их составе мука, сливочное масло, сахар и молоко. Военные пекари изготовили их как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба.

«В полевых условиях мы стараемся хоть как-то товарищу на передовой частичку дома и радости принести, оказать ему поддержку. Помимо куличей мы печем пироги и сосиски в тесте, чтобы разнообразить питание», - рассказал начальник передвижного механизированного хлебозавода с позывным «Тихий».

Выпечка производилась на полевом хлебозаводе в тыловой зоне СВО. Его мощностей хватит, чтобы обеспечить все воинские подразделения в своей зоне ответственности.

После приготовления пасхальных куличей военных хлебопеков посетил священник, освятивший праздничное угощение.

«Когда человек силен, когда воин побеждает? Только тогда, когда он знает, что он прав, что за ним правда. Церковь и несет такую поддержку. Когда солдат видит и понимает, что с ним Бог, тогда он готов и собой пожертвовать ради величайшей правды», - заверил протоиерей и помощник командира соединения связи ЦВО Дионисий Толстов.

Далее пасхальные куличи будут доставлены передовым подразделениям и переданы военнослужащим.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.