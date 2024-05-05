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Десантники поразили украинский дрон Warmate на Херсонском направлении

По ударному беспилотнику ВСУ на Херсонском направлении открыли прицельный огонь из установки ЗУ-23-2.
2024-05-05 07:20:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Десантники группировки войск «Днепр» уничтожили в небе над Херсонской областью ударный беспилотник украинских националистов Warmate. Огонь вел расчет 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2. Боевое дежурство на этом направлении ведется круглосуточно.

«Воюем с беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, и поражающими боеприпасами. Прикрываем подразделения артиллерии. Все зависит от погоды. Если условия позволяют, то враг массированно применяет свои беспилотники», - рассказал командир зенитной батареи с позывным «Вьюга».

С момента получения боевой задачи на поиск и уничтожение БПЛА уходят считанные минуты. По дрону открыли прицельный огонь из установки, не позволив долететь до наших позиций. Обломки рухнули неподалеку.

За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО российских десантников не один десяток сбитых различных БПЛА украинских войск.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #Херсонское направление #Warmate
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