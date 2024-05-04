Замминистра обороны РФ Фомин встретился с ранеными бойцами СВО

В преддверии Дня Победы заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с участниками специальной операции, находящимися на излечении в филиале №8 Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко в подмосковных Химках. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Александр Фомин передал военнослужащим слова благодарности от имени министра обороны генерала армии Сергея Шойгу за совершенный ими подвиг. Он также пожелал скорейшего выздоровления.

«Честь вам и хвала за большую и трудную работу, которую вы делаете. И хочу сказать, что именно в таком составе сейчас вы все вместе продолжаете в очередной раз ковать нашу Победу», - сказал замминистра.

Затем Александр Фомин наградил военных, проявивших героизм, государственными наградами, среди которых медали «За Отвагу», «За храбрость» II степени и Суворова. Генерал-полковник также выразил слова благодарности всему медицинскому персоналу госпиталя.

После награждения перед участниками спецоперации и медиками с концертной программой выступил творческий коллектив.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.