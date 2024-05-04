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Замминистра обороны РФ Фомин встретился с ранеными бойцами СВО

Генерал-полковник приехал в филиал №8 Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко в Химках.
2024-05-04 14:45:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В преддверии Дня Победы заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с участниками специальной операции, находящимися на излечении в филиале №8 Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко в подмосковных Химках. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Александр Фомин передал военнослужащим слова благодарности от имени министра обороны генерала армии Сергея Шойгу за совершенный ими подвиг. Он также пожелал скорейшего выздоровления. 

«Честь вам и хвала за большую и трудную работу, которую вы делаете. И хочу сказать, что именно в таком составе сейчас вы все вместе продолжаете в очередной раз ковать нашу Победу», - сказал замминистра. 

Затем Александр Фомин наградил военных, проявивших героизм, государственными наградами, среди которых медали «За Отвагу», «За храбрость» II степени и Суворова. Генерал-полковник также выразил слова благодарности всему медицинскому персоналу госпиталя.

После награждения перед участниками спецоперации и медиками с концертной программой выступил творческий коллектив.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #спецоперация #Александр Фомин #госпиталь Бурденко #генерал-полковник
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