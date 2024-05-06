В Главном храме ВС РФ прошел молебен в честь 79-й годовщины Победы

Минобороны России сообщает, что в Главном храме Вооруженных сил России состоялся торжественный молебен в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В нем участвовали более тысячи верующих. В это число вошло руководство Минобороны России, а также командиры и представители всех парадных расчетов, участники СВО, гражданский персонал МО РФ и прихожане.

Возглавил богослужение викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси, митрополит Каширский Феогност. Он благословил военнослужащих, которым предстоит во время Парада Победы пройти по Красной площади.

Такие молебны в преддверии Дня Победы проводятся ежегодно с благословения Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2021 года.

Ранее сообщалось, что военные священники ЦВО впервые доставили Благодатный огонь в освобожденную Авдеевку.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.