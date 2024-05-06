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Над Белгородской областью сбили третий украинский беспилотник

Примерно в 22:20 над Белгородской областью удалось сбить третий украинский беспилотный летательный аппарат.
2024-05-06 23:34:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вечером 6 мая российским средствам противовоздушной обороны удалось пресечь террористическую атаку над территорией России.

Около 22:20 по московскому времени над Белгородской областью сбит украинский беспилотник самолетного типа. О произошедшем сообщили в Минобороны РФ.

«6 мая около 22:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнила пресс-служба МО РФ.

Прежние две попытки атаковать территорию РФ беспилотниками произошли с 20:10 до 22:00 по московскому времени. 

Киевский режим на фоне отсутствия успехов в зоне боевых действий все чаще прибегает к совершению террористических атак на территории РФ, особенно часто задействуя различные беспилотники, в том числе и безэкипажные катера в акватории Черного моря. Днем 6 мая Минобороны РФ сообщало об отраженной атаке украинского БПЛА, его удалось сбить над северо-западной частью акватории Черного моря.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #беспилотник #белгородская область #сбили БПЛА
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