Над Белгородской областью сбили третий украинский беспилотник

Вечером 6 мая российским средствам противовоздушной обороны удалось пресечь террористическую атаку над территорией России.

Около 22:20 по московскому времени над Белгородской областью сбит украинский беспилотник самолетного типа. О произошедшем сообщили в Минобороны РФ.

«6 мая около 22:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнила пресс-служба МО РФ.

Прежние две попытки атаковать территорию РФ беспилотниками произошли с 20:10 до 22:00 по московскому времени.

Киевский режим на фоне отсутствия успехов в зоне боевых действий все чаще прибегает к совершению террористических атак на территории РФ, особенно часто задействуя различные беспилотники, в том числе и безэкипажные катера в акватории Черного моря. Днем 6 мая Минобороны РФ сообщало об отраженной атаке украинского БПЛА, его удалось сбить над северо-западной частью акватории Черного моря.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.