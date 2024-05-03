Шойгу констатировал большой интерес к выставке трофеев в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что выставка трофеев на Поклонной горе в Москве вызвала большой интерес.

«Только за первый день ее посетили свыше 83 тысяч человек», - сообщил министр.

Шойгу отметил, что среди трофейной техники и вооружения были представлены американский танк Abrams и боевая машина пехоту Bradley, германские Leopard и Marder, а также другие зарубежные образцы производства Франции, Британии, Финляндии и Чехии.

Сергей Шойгу напомнил, что выставка продлится до конца мая.

Также министр обороны России заявил, что ВСУ потеряли 111 тысяч боевиков в 2024 году.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.