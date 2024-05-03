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Шойгу констатировал большой интерес к выставке трофеев в Москве

Сергей Шойгу отметил, что в первый день выставку посетили более 83 тысяч человек.
2024-05-03 13:00:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что выставка трофеев на Поклонной горе в Москве вызвала большой интерес. 

«Только за первый день ее посетили свыше 83 тысяч человек», - сообщил министр.

Шойгу отметил, что среди трофейной техники и вооружения были представлены американский танк Abrams и боевая машина пехоту Bradley, германские Leopard и Marder, а также другие зарубежные образцы производства Франции, Британии, Финляндии и Чехии. 

Сергей Шойгу напомнил, что выставка продлится до конца мая.

Также министр обороны России заявил, что ВСУ потеряли 111 тысяч боевиков в 2024 году.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Москва #армия #Выставка #Поклонная гора #трофеи
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