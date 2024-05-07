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Шевцова пожелала Путину здоровья после церемонии инаугурации

Замглавы оборонного ведомства отметила, что огромное количество людей с восхищением слушали речь Владимира Путина на церемонии вступления в должность главы государства.
2024-05-07 16:36:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова, присутствовавшая на инаугурации президента РФ Владимира Путина, поделилась со «Звездой» своими впечатлениями.

«Инаугурация, как всегда, прекрасна, все до мурашек, все очень трогательно. Очень любим, гордимся нашим президентом. И огромное количество людей сегодня с восхищением слушали, смотрели его речь. Дай Бог ему здоровья», - сказала она.

В Москве сегодня состоялась пятая инаугурация Владимира Путина. Торжественная церемония прошла в Кремле. В Андреевский зал Большого Кремлевского дворца внесли государственный флаг РФ и штандарт президента. Вслед за флагом солдаты Кремлевского полка внесли Конституцию РФ.

На церемонии присутствовали члены кабмина, который сегодня сложил полномочия, депутаты Госдумы, сенаторы Совфеда и другие представители власти, а также общественные и религиозные деятели. Кроме того, в Кремль приехали участники спецоперации и их родные.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Татьяна Шевцова #инаугурация #замминистра обороны рф
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