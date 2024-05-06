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Вертолеты армейской авиации поразили ракетами украинскую пехоту

Авиаудар российских вертолетов был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Запад».
2024-05-06 11:00:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Смешанная ударная группа армейской авиации ВКС России нанесла авиаудар по вражеской пехоте в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщает МО РФ. 

Уточняется, что ударная группа состояла из разведывательно-ударного вертолета Ка-52М «Аллигатор», транспортно-боевого вертолета Ми-35М
и многоцелевого вертолета Ми-8. 

Целью стал опорный пункт и скопление живой силы неприятеля. Огневое поражение наносилось неуправляемыми авиаракетами С-8, координаты для удара предоставил передовой авиационный наводчик. 

Применив вооружение, экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, использовав бортовой комплекс обороны, после чего успешно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ми-28НМ сожгли замаскированную технику ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Ми-8 #ми-35м #Ка-52М #армейская авиация
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