Расчет «Гиацинт-Б» показал поражение гаубицы ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерийский расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ВДВ уничтожил самоходное орудие и буксируемую гаубицу украинских боевиков на правом берегу Днепра. Кадры работы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении показало Минобороны РФ.

Российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров. Обнаружить противника и скорректировать огонь по цели помогали расчеты беспилотников Zala.

В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ самоходное орудие и буксируемую гаубицу противника удалось уничтожить вместе с экипажами и расчетами. Выполнив задачу, наши десантники замаскировали орудие и быстро покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.

Ранее наши десантники с помощью БПЛА Zala обнаружили три танка ВСУ и уничтожили их «Ланцетом». Вражеская техника находилась в лесопосадке в районе Клещеевки, к югу от Артемовска.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.