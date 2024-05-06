МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Гиацинт-Б» показал поражение гаубицы ВСУ на правом берегу Днепра

Огнем из «Гиацинта-Б» уничтожены буксируемая гаубица и самоходное орудие ВСУ на правом берегу Днепра.
2024-05-06 06:22:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийский расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ВДВ уничтожил самоходное орудие и буксируемую гаубицу украинских боевиков на правом берегу Днепра. Кадры работы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении показало Минобороны РФ.

Российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров. Обнаружить противника и скорректировать огонь по цели помогали расчеты беспилотников Zala.

В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ самоходное орудие и буксируемую гаубицу противника удалось уничтожить вместе с экипажами и расчетами. Выполнив задачу, наши десантники замаскировали орудие и быстро покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.

Ранее наши десантники с помощью БПЛА Zala обнаружили три танка ВСУ и уничтожили их «Ланцетом». Вражеская техника находилась в лесопосадке в районе Клещеевки, к югу от Артемовска.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #артиллерия #гаубица #Днепр #самоходное орудие #Гиацинт-Б
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049