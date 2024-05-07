Сто семей военных получили ключи от квартир в Иркутской области

Военнослужащие 12 Главного управления Минобороны России в Иркутской области получили ключи от квартир в жилом доме, построенном военными строителями. Обладателями нового жилья стали 100 семей, сообщает Министерство обороны РФ.

Новостройка возведена с применением новейших технологий и качественных материалов. Квартиры с отделкой и современной планировкой, установлена новая сантехника, во дворе имеется детская игровая площадка и автомобильная парковка. В шаговой доступности расположены медицинские и социально-бытовые учреждения.

«Для Министерства обороны Российской Федерации выполнение социальных гарантий перед военнослужащими и членами их семей было и остается одним из приоритетных направлений деятельности», - отметила в ходе торжественной церемонии руководитель территориального отдела «Иркутский» ФГАУ «Росжилкомплекс» Ольга Белова.

Обеспечивать обслуживание и эксплуатацию новостроек будет ФГАУ «Росжилкомплекс».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.