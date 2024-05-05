Истребители Су-30СМ не позволили взлететь украинской авиации

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации постоянно дежурят в зоне специальной операции. Накануне они отработали патрулирование в заданном районе.

Кроме того, Су-30СМ прикрывают самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты при нанесении ударов по украинским националистам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Выполняя задачи СВО, мы уверенно двигаемся к победе. В это нелегкое время мне помогает талисман-игрушка, которую подарили мои дети», - рассказал летчик Су-30СМ Антон.

Экипажи Су-30СМ не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома. Любая воздушная цель обнаруживается и уничтожается еще при попытке подняться в небо.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.