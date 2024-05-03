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Ракетоносцы Ту-95МС ВКС России появились вблизи побережья Аляски

Два стратегических ракетоносца выполняли плановый полет над водами Берингова моря.
2024-05-03 11:11:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщает Минобороны России. 

В МО РФ уточнили, что продолжительность полета ракетоносцев составила более 11 часов. 

При этом Ту-95МС обеспечивались сопровождением со стороны экипажей самолетов Су-30СМ ВКС России. В российском оборонном ведомстве уточнили, что на отдельных этапах ракетоносцы сопровождались и истребителями иностранных государств. 

В Минобороны России подчеркнули, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

Также в МО РФ отметили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики и Тихого океана, а также над Черным и Балтийским морями. 

Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над арктическими водами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #дальняя авиация #аляска #Ту-95МС #берингово море
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