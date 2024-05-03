Ракетоносцы Ту-95МС ВКС России появились вблизи побережья Аляски

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщает Минобороны России.

В МО РФ уточнили, что продолжительность полета ракетоносцев составила более 11 часов.

При этом Ту-95МС обеспечивались сопровождением со стороны экипажей самолетов Су-30СМ ВКС России. В российском оборонном ведомстве уточнили, что на отдельных этапах ракетоносцы сопровождались и истребителями иностранных государств.

В Минобороны России подчеркнули, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Также в МО РФ отметили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики и Тихого океана, а также над Черным и Балтийским морями.

Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над арктическими водами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.